„Emanet” odcinek 268. Tragiczny finał kłótni İkbal i Zuhal. Makabryczne odkrycie Ziyi rozpoczyna pasmo nieszczęść! [STRESZCZENIE ODCINKA] Redakcja Telemagazyn

Czas na 268. odcinek tureckiego serialu „Dziedzictwo”. Nedim dokładnie ustala, co İkbal miała na sumieniu - lista jest zatrważająco długa! Zuhal potajemnie wkrada się do rezydencji i szantażuje İkbal. Kłótnia sióstr ma tragiczny finał! Ziya dokonuje makabrycznego odkrycia... Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 268. odcinku serialu „Emanet”.