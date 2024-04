„Emanet” odcinek 266-272. Co się wydarzy? To będzie ostateczny koniec İkbal! Ziya mocno to odchoruje, a Seher pozna smutną prawdę o Kevser!

Oto, co wydarzy się w serialu

Przed nami emocjonujące odcinki. Selim się nie wywinie od odpowiedzialności za to, co uczynił Seher, Yamanowi i małemu Yusufowi. Sprawiedliwość na swój sposób dosięgnie także İkbal i to rękoma jej własnej siostry, Zuhal! Niestety, będzie to niczym otwarcie puszki Pandory. Słono za to zapłaci biedny, faszerowany lekami Ziya, także Yaman będzie miał powody do zmartwień a Seher będzie musiała przetrawić straszliwą prawdę o śmierci swojej siostry, Kevser.

