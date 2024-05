„Złoty chłopak” odcinek 171. Panosząca się Pelin dostanie bolesną nauczkę od Suny! Sehmuz i Kazim połączą siły? [STRESZCZENIE ODCINKA]

171. odcinek serialu „Złoty chłopak” w poniedziałek, 06.05.2024:

Ferit martwi się o zdrowie dziadka, a także o jego reakcję na występ Seyran. Sacide żąda pieniędzy od Pelin i Zerrin. Suna ma dość Pelin, która panoszy się w domu Korhanów. Gülgün zabiera Seyran do siebie i tłumaczy jej, jakie konsekwencje będzie miał jej wywiad. Kazim jest zdruzgotany zachowaniem córki. Sehmuz zaprasza go z rodziną do siebie do domu.