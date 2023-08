„Złoty chłopak”. Afra Saraçoğlu za sprawą serialu „Yalı Çapkını” zyskała ogromną rozpoznawalność! Drzwi do wielkiej kariery stoją otworem?

Telewizja Polska dobrze wie, że Polacy pokochali tureckie seriale i stara się rozpieszczać widzów. Jak bowiem inaczej nazwać fakt, że wraz z końcem sierpnia na antenie TVP 1 ma pojawić się lada chwila nowa produkcja znad Bosforu - „Złoty chłopak” (tur. Yalı Çapkını)? Według nieoficjalnych informacji, telenowela z 2022 roku zadebiutuje on na antenie TVP1 28 sierpnia 2023 r. o godz. 14:00 i to także ma być jego stała godzina emisji. To jednak może ulegać zmianie z tytułu świąt i innych wydarzeń wpływających na program TV.