„Emanet”. Halil Ibrahim Ceyhan tak jak Sıla Türkoğlu porzucił produkcję dla innego serialu. Co z „Dziedzictwem” i o czym jest „Kirli Sepeti” Magdalena Bohdanowicz

Halil Ibrahim Ceyhan, czyli Yaman z serialu „Emanet” podjął to samo ryzyko, co jego koleżanka z planu Sıla Türkoğlu. W przeciwieństwie do niej, nie odszedł w atmosferze skandalu, a tytułem rozwoju swojej kariery. Dołączył do obsady „Kirli Sepeti”, gdzie partnerować mu będzie m.in. Melisa Döngel.