„Złoty chłopak”. Çetin Tekindor - serialowy Halisa Ağa. Co wiemy o aktorze, który wciela się w nieuznającego sprzeciwu seniora rodu?

O czym jest serial „Złoty chłopak”?

Historia w serialu przybliża losy dwóch dwóch bogatych rodzin - jednej nowoczesnej, a drugiej kładącej nacisk na tradycyjne wartości. Akcja rozgrywa się zarówno w Stambule, jak i mniejszym mieście Gaziantep. Widzowie będą śledzić losy kobiety, która została wciągnięta w niechciane małżeństwo i próbuje się odnaleźć w swoim nowym życiu. Owo aranżowane małżeństwo to rzecz istotna dla obu rodzin i swoisty rozkaz seniora bogatego rodu: Halisa Aği. Wybryki krnąbrnego wnuka stawiają w złym świetle całą rodzinę, więc on stawia temu kres zmuszając go do ożenku. W postać, która już zdążyła nagrabić u widzów, wciela się on - Çetin Tekindor.