„Złoty chłopak” odcinek 1. Tak się zaczyna nowy serial. To wydarzenie determinuje wszystko! Firat nie ma wyjścia! [STRESZCZENIA ODCINKA] Magdalena Bohdanowicz

Co się wydarzy w 1. odcinku tureckiego serialu „Złoty chłopak”? W telenoweli „Yalı Çapkını” sporo się dzieje od samego początku! Poznamy przyczynę, dla której tytułowy złoty chłopak musi znaleźć sobie żonę oraz... poznamy jego przyszłą żonę, która jeszcze nie wie, co ją czeka. Sprawdź, co jeszcze się wydarzy w „Yalı Çapkını”!