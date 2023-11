„Złoty chłopak”. Şerif Sezer, czyli serialowa Hattuç Şanlı. Co wiemy o aktorce, która wciela się w postać ciotki Seyran? Zobacz zdjęcia!

28 sierpnia 2023 r. zadebiutował w polskiej telewizji turecki serial „Złoty chłopak” (tur. Yalı Çapkını). Trafił do codziennej ramówki: jest emitowany o stałej porze na antenie TVP 1 - nowe odcinki o godz. 14:00, zaś powtórki o godz. 6:05. Telenowela znad Bosforu doczekała się w Turcji dwóch sezonów. Jeden sezon składa się 36 odcinków trwających ok. 2 godz. każdy, co oznacza, że polscy widzowie mogą zacierać ręce - jak na polskie standardy, oznacza to sporo odcinków!