Melih Özkaya w obsadzie „Złoty chłopak”. W kogo się wciela i jak prezentuje na planie serialowy komisarz Ali z „Emanet”? Zobacz zdjęcia!

Serial „Złoty chłopak” (tur. Yalı Çapkını) zadebiutował w polskiej telewizji 28 sierpnia 2023 r.. Nowe odcinki są emitowane od poniedziałku do piątku o stałej porze na antenie TVP 1 o godz. 14:00, zaś powtórki - o godz. 6:05. W piątek 16 lutego zakończyła się w polskiej telewizji emisja 1. sezonu na 119. odcinku. Drugi sezon serialu rozpoczął się od 120. odcinka, wyemitowanego 19 lutego 2024 roku. Drugi sezon popularnej telenoweli liczy 132 odcinków.

Halis Korhan, właściciel dużego holdingu jubilerskiego, mimo że przekazał zarządzanie firmą synowi Orhanowi i najstarszemu wnukowi Fuatowi, nadal podejmuje najważniejsze decyzje w firmie. Gdy z Ameryki wraca młodszy wnuk Ferit, Halis postanawia jak najszybciej go ożenić, gdyż chłopak zachowuje się dość nieodpowiedzialnie i wiedzie życie utracjusza. Misję znalezienia mu żony powierza synowej İfakat. Wieść ta dociera do Kazima, który widzi w tym szansę na wzbogacenie się jego i jego pięknych córek, Suny i Seyran. İfakat decyduje, że Suna jest odpowiednią dziewczyną dla Ferita, rodzina Korhan udaje się do Gaziantep, aby poprosić Sunę o rękę. Jednak wcześniej Ferit przypadkowo spotyka Seyran i to ją postanawia poślubić - brzmi opis.