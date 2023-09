„Nasz nowy dom 21” odcinek 3. Elżbieta Romanowska dokonała niemożliwego! Życie w tym mieszkaniu groziło nawet śmiercią

Co się wydarzyło w 3. odcinku programu „Nasz nowy dom 21”?

Tym razem ekipa programu „Nasz nowy dom” odwiedziła Górę Kalwarię, gdzie mieszka Pani Magda z wnukiem Kordianem.

Pani Magda, która wychowuje swojego wnuka Kordiana mieszka w bloku w bloku w Górze Kalwarii. Kobieta, mimo bardzo słabego zdrowia, wciąż pracuje, pomagając osobom starszym. Swoją pasją do niesienia pomocy innym zaraziła wnuka. Kordian jest wolontariuszem i podobnie jak ukochana babcia, stara się wspierać potrzebujących. Pani Magda i jej wnuk mieli wspólne marzenie – pragnęli, by z ich mieszkania zniknął wszechobecny grzyb, który rujnował ich zdrowie i sprawiał masę kłopotów. Problemem była też ciasna łazienka z wanną, z której pani Magdzie co raz trudniej było korzystać.

Na szczęście do akcji wkroczyła ekipa Przemka, Martyna Kupczyk zaprojektowała zupełnie nowe wnętrza, a Ela Romanowska postarała się, by wszystkie marzenia rodziny zostały spełnione.