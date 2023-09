„Nasz nowy dom 21” w Koninie. odcinek 1. z Elą Romanowską. Zobacz, czego dokonała nowa prowadząca z ekipą!

Te momenty przeszły do historii „Nasz nowy dom”. Czy Ela Romanowska to przebije?

Kobieta samotnie wychowuje trzynastoletniego Kacpra, który jest dzieckiem w spektrum autyzmu, wymagającym stałej opieki. Matka stara się zapewnić mu wszystko, czego potrzebuje, walcząc jednocześnie z odziedziczoną po swojej mamie chorobą nowotworową.

Pani Ania przeszła trzy operacje, czeka ją kolejna. Stara się żyć normalnie, ale paraliżujący strach o przyszłość swoją i syna praktycznie to uniemożliwia. Ich mieszkanie w bloku na konińskim osiedlu od lat nie było remontowane - wszystko się tu sypie. Po mastektomii ręce pani Ani są niemal niesprawne, potrzebne jest dostosowanie łazienki do jej potrzeb. Do Konina przyjechała więc Ela Romanowska, która nie tylko przekaże rodzinie radosną wiadomość o remoncie, ale też dopilnuje, by ich mieszkanie było spełnieniem wszystkich marzeń.