„Nasz nowy dom 22” odcinek 13. Mąż Gruzin zrobił z niej samotną matkę! Tym razem na pomoc ruszyła... Ewa Wachowicz!

„Nasz nowy dom 22” odcinek 13 - co się wydarzyło?

Tym razem Ela Romanowska i ekipa programu „Nasz nowy dom” odwiedzili panią Paulinę, która wraz ze swoją dwu i pół letnią córeczką mieszkali na warszawskim Bródnie.

Pani Paulina wyjeżdżając kilka lat temu do Gruzji nie podejrzewała, że ten wyjazd odmieni jej życie. Będąc pewnego dnia w opałach potrzebowała wsparcia, a pomocną dłoń wyciągnął do niej właściciel hostelu, w którym się zatrzymała. Para od razu się w sobie zakochała i po 1,5 roku tworzyła szczęśliwe małżeństwo, którego owocem jest dwu i pół letnia Marysia. Niestety przyszła pandemia, a ponieważ pani Paulina z mężem żyli wyłącznie z turystyki, mimo długiej walki o przetrwanie, zbankrutowali, tracąc wszystkie oszczędności życia. Postanowili przyjechać do Polski, gdzie pani Paulina miała odziedziczone po babci malutkie mieszkanko. Jej mąż nie mógł jednak znaleźć pracy i popadł w depresję. Między małżonkami coraz częściej dochodziło do sporów, aż w końcu doszło do rozstania i rozwodu.