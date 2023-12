Nie żyje Izabella Cywińska. Słynna reżyserka miała 88 lat

W niedzielę 24 grudnia media obiegły smutne wieści. Dzień wcześniej, 23 grudnia w wieku 88 lat marła Izabella Cywińska. O śmierci uznanej reżyserki teatralnej i filmowej poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych Piotr Kruszczyński, który od września 2011 roku jest dyrektorem Teatru Nowego im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu. W jego pożegnalnym wpisie można przeczytać:

Trudno pozbierać myśli i słowa. Wczoraj odeszła Wielka Dama polskiego teatru, Izabella Cywińska - legendarna dyrektorka Teatru Nowego w Poznaniu, Matka-założycielka i twórczyni jego słynnego zespołu, reżyserka teatralna, filmowa, telewizyjna. Minister Kultury w pierwszym solidarnościowym rządzie III RP, "Dziewczyna z Kamienia". Rozmawialiśmy telefonicznie w ten wtorek, jak co tydzień: o teatrze i o polityce, i trochę o nadchodzących świętach. O zdrowiu - broń boże, to od roku był temat zakazany. -Jak Mama się czuje? - miałem zaszczyt tak panią Izę nazywać. -Szkoda czasu, synku. Boli jak zaraza, więc nie ma co gadać. Jak na chwilę przestaje, czytam to nasze wydawnictwo na stulecie Nowego. Świetne jest. -Cieszę się. To zadzwonię jeszcze w Wigilię. Czytaj, teatralna Mamo, twórz i odpoczywaj w spokoju. Izabella Cywińska (22.03.1935-23.12.2023).