Dariusz Gnatowski miałby już 63 lata. Tak dziś wygląda grób gwiazdy „Świata według Kiepskich”

Dariusz Gnatowski był polskim aktorem teatralnym, filmowym i telewizyjnym. Urodził się 24 maja 1961 roku w Rudzie Śląskiej i zmarł 22 października 2020 roku w Krakowie. Zdobył popularność dzięki wielu rolom w filmach i serialach, takich jak „Świat według Kiepskich”, „Miasto prywatne”, „Sara” czy „13 posterunek”. Jego talent aktorski i charyzma sprawiły, że był rozpoznawalną postacią w polskim świecie rozrywki. Jego nagła śmierć była stratą dla wszystkich.

Dariusz Gnatowski był ceniony przez widzów szczególnie za rolę Boczka w „Kiepskich”. Przypomnijmy, kim w serialu był Arnold Boczek:

Boczek mieszkał w kamienicy we Wrocławiu przy ul. Ćwiartki na trzecim piętrze, ale korzystał z toalety na drugim piętrze. Był nietolerowany przez sąsiadów, mimo że kiedyś było inaczej. Często obiecywał, że odejdzie, ale zawsze zmieniał zdanie. Ferdynand wielokrotnie obrażał Boczka, nazywając go erosomanem, świnią, wszą nieludzką lub grubasem pornograficznym. Podobnie jak Paździoch, kradł rzeczy ze wspólnej toalety, ale nikt nie wiedział, że to on.