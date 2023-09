Nie żyje legenda TVP. Stefan Mroczkowski zmarł w wieku 93 lat

Nie żyje Stefan Mroczkowski

O śmierci Stefana Mroczkowskiego poinformował 23 września portal telewizji TVP Poznań. Urodzony w 1930 roku reżyser był przed laty uważany z jedną z legend Telewizji Polskiej. Stefan Mroczkowski zasłynął m.in. jako autor wielu kultowych programów z lat 70. i 80. Był twórcą m.in. „Alfabetu rozrywki” czy „Kanału 5”. W jego programach występowały takie gwiazdy jak Maryla Rodowicz, Bohdan Smoleń czy Violetta Villas.

Stefan Mroczkowski przez niemal całą swoją karierę był związany z poznańskimi mediami. W 1956 roku rozpoczął pracę w Polskim Radiu w Poznaniu. W 1957 roku dołączył do powstającego wówczas ośrodku poznańskiej TVP, gdzie pracował aż do 1995 roku. W czasie swojej kariery przygotował ponad 150 programów rozrywkowych. Za swoje osiągnięcia był wielokrotnie odznaczany, m.in. w 1982 roku, kiedy to otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.