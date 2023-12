Nikt nie wierzył w szczerość ich związku. Kamil i Marta z „Love Island. Wyspa miłości 7” się zaręczyli! Redakcja Telemagazyn

Życie potrafi pisać różne scenariusze, a telewizja uwielbia przekłamywać. Czasami to, co widzimy na ekranie, bierzemy za pewnik, a innych rzeczy nie zauważamy. I to chyba najlepiej tłumaczy, dlaczego większość widzów postrzegała związek Marty Kowalskiej i Kamila Al-temimiego z „Love Island. Wyspa miłości 7” jako udawany i daleki od szczerości. A tymczasem Kamil i Marta... właśnie się zaręczyli!