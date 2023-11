„Love Island. Wyspa miłości 8”. Bartek Styczyński zakochany! Przystojny strażak pokazał swoją ukochaną. Ładniejsza od Islanderek?

Bartek ulubieńcem widzów!

Bartek Styczyński narobił sporego zamieszania wśród widzów programu „Love Island. Wyspa miłości 8” . Mężczyzna szybko stał się ulubieńcem fanów programu, którzy to właśnie w nim upatrywali zwycięzcy programu. Szarmancki, spokojny i przystojny - niestety, popularny strażak nie dotarł do finału, a widzowie byli wściekli, gdy odpadł z show.

Bartek zakochany!

Na Wyspie Miłości Bartek zadurzył się w Lori. Para miała szansę dotrzeć do finału, ale Casa Amor zweryfikowało ich relację. To właśnie wtedy Lori postanowiła „uwolnić” się od Bartka, podczas gdy mężczyzna był wierny i czekał na swoją parę. I zapłacił za to wysoką cenę, bowiem Islanderki odrzuciły go jako tego, który nie angażuje się w nowe znajomości.