Novak Djoković ma przepiękną żonę! To dzięki Jelenie jest dziś żywą legendą tenisa!

Novak Djoković ma przepiękną żonę!

Novak Djoković to postać, o której z pewnością słyszeli nawet ci, którzy kompletnie nie interesują się tenisem. Urodzony 22 maja 1987 Serb od lat jest jednym z najwybitniejszych przedstawicieli tej dyscypliny sportu, a jego nazwisko rzadko kiedy znika z 1. miejsca światowego rankingu ATP. Sukcesów, jakie na korcie odnosił Djoković nie sposób zliczyć. Co ciekawe, on sam nie raz przyznawał, że nie osiągnąłby ich, gdyby nie wsparcie jego ukochanej żony - Jeleny Djoković.