Olek Sikora jest ojcem dziecka Małgorzaty Tomaszewskiej? Gwiazdor TVP wyznał prawdę!

Co łączy Olka Sikorę i Małgorzatę Tomaszewską?

Olek Sikora wciąż pracuje w TVP?

Część widzów wciąż nie może pogodzić się z tymi zmianami, a nowi prowadzący „Pytania na śniadanie” nie spełniają ich oczekiwań. Wiele osób też zastanawia się, jaki jest dalszy status byłych gwiazd „PnŚ” w Telewizji Polskiej. Wszyscy zostali zwolnieni? Rozwiązano z nimi kontrakty? Głos w tej sprawie zabrał Olek Sikora, który w sesji pytań i odpowiedzi na Instagramie wyznał, że... wciąż jest pracownikiem TVP! Czy jednak w najbliższym czasie jeszcze zobaczymy go na wizji? Tego nie wie nawet sam zainteresowany.

Teraz do tych plotek postanowił odnieść się sam Olek Sikora, który zapewnił, że nie jest w związku z Małgorzatą Tomaszewską, a jedynie się przyjaźnią. Do tego zaznaczył, że najbardziej absurdalną plotką, jaką słyszał na ten temat, to właśnie ta, która przypisuje mu ojcostwo dziecka pięknej prezenterki TVP.