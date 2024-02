Olśniewająca Agnieszka Mrozińska z córką i mężem zadała szyku! Zobacz zdjęcia z koncertu gwiazdy „The Voice of Poland” Sabiny Golanowskiej

„The best”, „Proud mary”, „What's love got to do it”, „Private dancer”, „Tonight”, „We don't need another hero” - kto nie zna chociaż jednego z tych utworów? Dla fanów twórczości Tiny Turner albo tych, którzy mają ochotę na niezapomnianą podróż w krainę ponadczasowych muzycznych klasyków, z nową propozycją przychodzi Sabina SAGO. 12 lutego, w warszawskiej Scenie Relax odbył się - jak zapowiadają organizatorzy - jedyny w swoim rodzaju Tribute The Best of Tina Turner.