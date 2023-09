Oto najprzystojniejsi z „Chłopaków do wzięcia”! „Skrzydełko”, Adrian, Jarek, „Elvis” i nie tylko. Panie miały na kim zawiesić oko!

„Chłopaki do wzięcia” od ponad 10 lat hitem Polsat Play

„Chłopaki do wzięcia” to program, którego nikomu przedstawiać raczej nie trzeba. Produkcja na antenie Polsat Play nadawana jest od 2012 roku i przez ten czas zdobyła ogromną popularność. Przez program przewinęła się całą masa pochodzących z wsi i małych miasteczek uczestników, którzy liczyli na to, że pomimo wszelkich przeciwności losu uda im się wreszcie znaleźć długo wyczekiwaną miłość. Do tej pory format doczekał się już 22 sezonów, a już niebawem widzowie będą mieli okazję oglądać kolejny.