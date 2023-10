Oto wszyscy mężczyźni Anny Przybylskiej. Aktorka była niezwykle kochliwa. Jak wyglądały jej najpoważniejsze związki?

Oto wszyscy mężczyźni Anny Przybylskiej

Anna Przybylska to obecnie jedna z legendarnych już postaci polskiego show-biznesu. Piękna aktorka zaistniała w 1997 roku, kiedy została dostrzeżona przez reżysera Radosława Piwowarskiego, który zaangażował ją do swojego filmu pt. „Ciemna strona Wenus”. Rok później Piwowarski, zachwycony urodą Przybylskiej, wcielił ją do obsady serialu „Złotopolscy”, co było strzałem w dziesiątkę. Jako Marylka Baka rozkochała w sobie Polaków! W kolejnych latach Anna Przybylska dostawała coraz więcej ról, a jej popularność rosła, aż stała się jedną z najpopularniejszych aktorek w Polsce. Wszystko jednak skończyło się w 2014 roku, kiedy to Anna Przybylska zmarła ponad rocznej walce z chorobą nowotworową.