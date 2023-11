Pamiętacie Shirley z „Kochaj albo rzuć”? Tak po prawie 50 latach wygląda Duchyll Martin Smith! Poznajecie?

Tak po 46 latach wygląda Shirley z „Kochaj albo rzuć”

W ostatniej części „Kochaj albo rzuć”, widzowie mieli okazję śledzić podróżnicze perypetie Kargula i Pawlaka, którzy wraz z wnuczką Anią udają się do Stanów Zjednoczonych, by odwiedzić brata Pawlaka Johna. Po dotarciu na miejsce okazało się, że ten nie tylko zmarł, ale zostawił po sobie nieślubną córkę Shirley, w którą wcieliła się amerykańska aktorka Duchyll Martin Smith.

Nim Duchyll Martin Smith wystąpiła w filmie Sylwestra Chęcińskiego, zadebiutowała w filmie „The Monkey Hu$tle” z 1976 roku. Po swojej roli w „Kochaj albo rzuć” aktorka tylko jeden kolejny raz pojawiła się na srebrnym ekranie. Był to film „Innocent” z 2010 roku. Nie oznacza to jednak, że Duchyll zrezygnowała z aktorstwa. Wciąż ma grywać na deskach amerykańskich teatrów a w sieci można natrafić na zdjęcia przedstawiające aktorkę w sztuce „Symmetry Breaking” w On The Spot Theatre w Chicago.