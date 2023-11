Pani Sylwia z „Jeden z dziesięciu” to prawdziwa piękność! Jej zdjęcia w bikini rozpalają zmysły!

Sylwia Toczyńska z „Jeden z dziesięciu” to prawdziwa piękność

„Jeden z dziesięciu” od lat jest jednym z najpopularniejszych teleturniejów. Program już od 1994 roku cieszy się niesłabnącą sympatią widzów, miedzy innymi dzięki wysokiemu poziomowi wiedzy zawodników oraz subtelnemu i eleganckiemu stylowi prowadzenia programu przez Tadeusza Sznuka . „Jeden z dziesięciu” to także Sylwia Toczyńska - hostessa, która już od wielu lat na końcu każdego odcinka wręcza nagrody finalistom.

Nie każdy mógł sobie zdawać sprawę z tego, że Pani Sylwia z „Jeden z dziesięciu” ma za sobą poważną karierę w modelingu. W 2011 roku walczyła o tytuł najpiękniejszej Polki. W wyborach Miss Polonia dotarła nawet do ścisłego finału. Nieprzeciętna uroda to jednak jej niejedyny atut. Sylwia Toczyńska jest kobietą wielu talentów. Pochodząca z Janowa Podlaskiego modelka należy do bardzo muzykalnej rodziny, a jej ulubionym zajęciem jest śpiew, taniec i wyjścia ze znajomymi na karaoke. Pani Sylwia była również studentką na Wydziale Finansów i Rachunkowość na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.