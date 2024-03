Piękna Gonca z „Elif” już tak nie wygląda! Dilara Yüzer zmieniła się nie do poznania! Redakcja Telemagazyn

Dilara Yüzer w serialu „Elif” wcielała się w prawą rękę i powiernicę sekretów jednego z największych czarnych charakterów serialu, Arzu. Można się domyślać, że to powód przez który wielu widzów nie darzyło tej postaci sympatią, ale nie można aktorce odmówić wyjątkowej urody! Od momentu zakończenia zdjęć do „Elif” już sporo minęło, a przez ten czas Dilara Yüzer zmieniła się nie do poznania! Zobaczcie sami.