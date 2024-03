„Zranione ptaki”. Serialowy Levent pochwalił się rodzicami! Ali Yasin Özegemen to żywa kopia swojego ojca? Zobacz!

„Zranione ptaki” - o czym jest serial?

Akcja serialu osadzona w realiach współczesnej Turcji. Główny wątek koncentruje się wokół losów Meryem i jej młodszego brata Ömera. Ona opiekowała się malcem przez pięć lat. Chłopczyk pojawił się w ich rodzinie, kiedy była nastolatką. Ktoś podrzucił go jej ojcu, Durmusowi. Ten chciał sprzedać dziecko, ale został aresztowany. Kochają się jak rodzeństwo, trzymają się razem, a ich silna miłość pomaga im pokonać wszelkie przeciwności tego świata. Meryem zrobi wszystko, aby zapewnić "bratu" spokojny, szczęśliwy dom. Ciężko pracuje na utrzymanie, by Omer nie trafił na ulicę. Nie ma pojęcia, że chłopiec jest synem bogatego, wpływowego przemysłowca. Został uprowadzony w wyniku zaciekłej walki o władzę i dominację w rodzinnym imperium. Fabuła usiłuje odpowiedzieć na pytanie, czy Meryem uda się odnaleźć biologiczną rodzinę Ömera?

Obsada serialu „Zranione ptaki”

"Zranione ptaki". Ali Yasin Özegemen - serialowy Levent Metehanoğlu. Pierwszy polski wywiad z tureckim aktorem! Zdradza, co go łączy z Gizem Arikan [TYLKO U NAS]

Choć serial nie jest już emitowany na głównych kanałach Telewizji Polskiej, wciąż można obejrzeć powtórki odcinków lub całość na TVP VOD. Nie oznacza to także, że fani zapomnieli o swoim ulubieńcu - wręcz przeciwnie! On sam również dba o to, aby pozostawać w z nimi kontakcie i pozostaje aktywny w mediach społecznościowych. W ostatnim czasie pochwalił się wspólnym zdjęciem z rodzicami. Zobaczcie!