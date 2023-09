Uwaga, fani tureckich seriali! W sieci grasuje oszust. Wykorzystał fankę i gwiazdora „Zranione ptaki”. „Straciłam 110 tysięcy”

Oszustwo na tureckiego aktora

Ali Yasin Özegemen komentuje doniesienia

To smutny incydent. Proszę was, nie wierzcie w takie rzeczy. Aktor nigdy nie będzie was prosił o pieniądze, bo to szkodliwe dla kariery - zaapelował. - Własnego ojca nie śmiałbym prosić o pieniądze, a co dopiero innych. Nie potrzebuję i nie muszę, bo odnoszę sukcesy..

Jeżeli jesteś ofiarą podobnej praktyki lub ktoś, kogo znasz, zgłoś to policji!

Na co uważać w sieci? Policja radzi

- Internet to wirtualna przestrzeń, bez której w chwili obecnej nie wyobrażamy sobie codzienności. Wykorzystujemy go do pracy, nauki, zawierania nowych znajomości, rozrywki, załatwiania rozmaitych spraw, robienia zakupów czy przelewów bankowych. Wszystkie te elementy jesteśmy w stanie realizować wirtualnie. Jednym słowem w Internecie znajdziemy wiele dobrego, ale trzeba zdawać sobie sprawę, że na użytkowników Internetu mogą czyhać też różne zagrożenia. Przede wszystkim musimy pamiętać, że po drugiej stronie wyświetlacza znajdują się nie tylko nasi znajomi i przyjaciele, ale również przestępcy. Zatem, aby być bezpiecznym należy korzystać z niego w taki sposób, aby ani nam, ani też innym użytkownikom nie przysporzyć problemów. Bezpieczeństwo w sieci powinno być dla nas priorytetem - podkreślił w rozmowie z Telemagazyn.pl kom. Piotr Świstak z Wydziału Prasowo-Informacyjnego Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji. - Cokolwiek robimy np. zakupy online, logujemy się do banku, w mediach społecznościowych czy platformach do gier zawsze musimy pamiętać, że weryfikacja witryny jest koniecznością. Jeśli to zbagatelizujemy, niestety prędzej czy później może dojść do przykrych konsekwencji jak np. włamania na profil, czy utraty funduszy z konta, czy też kradzieży tożsamości. Surfując po Internecie bądźmy czujni - dodał, nawiązując do przestępstwa, którego ofiarą padła Czytelniczka Telemagazyn.pl.