„Złoty chłopak” odcinek 6-10. Ślub Seyran i Ferita, sekrety i nowa rola w życiu pana młodego. Co się wydarzy w nadchodzących odcinkach? Magdalena Bohdanowicz

Co się wydarzy w najbliższym tygodniu w serialu „Złoty chłopak”? Mamy na to odpowiedź! Poznaj streszczenia od 6. odcinka do 10. odcinka telenoweli „Yalı Çapkını”. Będzie się działo, a sekrety wyjdą na jaw. Nie wszyscy będą szczęśliwi!