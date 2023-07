„Pieprzyć Mickiewicza, czyli najlepsze lata”. Powstaje polska wersja niemieckiego hitu „Fack ju Göhte”! Dawid Ogrodnik jako belfer!

O czym jest „Pieprzyć Mickiewicza, czyli najlepsze lata”?

W połowie lipca ruszyły zdjęcia do filmu fabularnego pod tytułem „Pieprzyć Mickiewicza, czyli najlepsze lata”. To projekt opowiadający historię licealnej 2B, klasy tzw. wyrzutków, określanej przez nauczycieli mianem czarnej dziury skrzyżowanej z Mordorem, która wysysa nadzieję z każdego, kto w niej uczy. Do czasu, gdy nowy polonista – Jan Sienkiewicz, w tej roli Dawid Ogrodnik, rzuca swoim uczniom wyzwanie.

Twórcy o filmie

„Pieprzyć Mickiewicza…” to film o młodych i dla młodych, przez nich w dużej mierze tworzony. To filmowa opowieść o przyjaźni, miłości, buncie czyli o młodości, która musi się też wyszumieć. Wielkim atutem tego filmu, oprócz doświadczonych aktorów, jest młoda obsada, świeże, nieznane jeszcze twarze. Dzięki nim i ich osobowościom staramy się wykreować autentyczny świat licealistów. - mówi Sara Bustamante-Drozdek – reżyserka filmu.

Obsada filmu

Polska wersja „Fack ju Göhte”

Co ciekawe, chociaż twórcy jeszcze się tym nie chwalą, to film „Pieprzyć Mickiewicza, czyli najlepsze lata” powstaje na niemieckiej licencji. Tytuł, scenografia oraz zarys fabuły jednoznacznie wskazują na fakt, że jest to polska wersja niemieckiego hitu „Fack ju Göhte”, który do kin przyciągnął miliony. Gwiazdami oryginału, którego reżyserem był Bora Dagtekin, byli Elyas M’Barek, Karoline Herfurth, Jella Haase, Lena Klenke, Max von der Groeben, Gizem Emre oraz raper Farid Bang.