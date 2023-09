„Pierwsza miłość”. Oskar Wojciechowski dorastał na oczach telewidzów. Tak wyglądał serialowy Tomek na początku swojej przygody

Tak kiedyś wyglądał serialowy Tomek z „Pierwszej miłości”

Fanom „Pierwszej miłości” z pewnością nie trzeba przedstawiać Oskara Wojciechowskiego , który już blisko 13 lat wciela się w rolę Tomka - syna Kingi Kulczyckiej i pasierba Artura Kulczyckiego. Młody aktor po raz pierwszy zadebiutował w serialu w 2010 roku i od tego momentu nieprzerwanie występuje w produkcji. Ostatnio telewidzowie mieli okazje oglądać, jak serialowy Tomek obchodził swoje 18. urodziny. Jest to świetna okazja, by przypomnieć, jak najstarszy syn Kingi zmienił się przez te wszystkie lata. Pamiętacie pierwsze odcinki z jego udziałem?

Kim jest Oskar Wojciechowski?

Oskar Wojciechowski należy do grona najpopularniejszych aktorów młodego pokolenia. Swój telewizyjny debiut zaliczył w 2010 roku właśnie jako Tomek z „Pierwszej miłości”. Po kilku latach aktor zaczął się pojawiać w coraz to nowych produkcjach. Można było go zobaczyć m.in. w filmach takich jak „Za niebieskimi drzwiami”, „Apokawixa” czy „Święta inaczej”. Oskar, podobnie jak spora cześć obsady „Pierwszej miłości” nie raz gościnnie pojawiał się w „Świecie według Kiepskich”, gdzie miał okazję wcielić się m.in. w postać młodego Ferdynanda Kiepskiego.