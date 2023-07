Piosenkę „Barbie Girl” śpiewała Lene Nystrøm Rasted w zespole Aqua. Jak dziś wygląda artystka? Zobacz zdjęcia!

Kto śpiewał „Barbie Girl”

Słynny utwór „Barbie Girl” śpiewała Lene Nystrøm Rasted (ur. 2 października 1973 w Tønsberg) - norweska piosenkarka muzyki pop-dance, wówczas wokalistka zespołu Aqua. Jej kariera muzyczna wystartowała w 1994 roku, gdy dołączyła do zespołu Aqua, obejmując rolę wokalistki. Dwa lata później zespół podpisał kontrakt z Universal Denmark, zaś dzięki utworom „Roses Are Red” czy „My Oh My” stał się bardzo popularny w swoim kraju i rozpoczął karierę międzynarodową. Razem z grupą wydała dwa albumy: debiutancki Aquarium w 1997 r. oraz Aquarius w 2000 roku.