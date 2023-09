Piotr Królik już od 26 lat wielką miłością Magdy Steczkowskiej. Muzyczne małżeństwo zeswatała... Maryla Rodowicz!

Piotr Królik jest wielką miłością Magdy Steczkowskiej

ZOBACZ ZDJĘCIA

Magda Steczkowska już od wielu lat jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych wokalistek w Polsce. Urodzona w 1975 roku artystka, która prywatnie jest siostrą Justyny Steczkowskiej, już od najmłodszych lat podporządkowała swoje życie muzyce. Nic więc dziwnego, że na męża postanowiła sobie wybrać również muzyka - Piotra Królika, który dziś jest znany m.in. jako perkusista zespołów takich jak Indygo i Brathanki.

Magda Steczkowska i Piotr Królik poznali się w 1996 roku, kiedy to występowali wspólnie w zespole Maryli Rodowicz. On grał wówczas na perkusji, ona śpiewała w chórkach. Co ciekawe, na początku nie zapałali do siebie zbytnią sympatią, jednak z czasem niechęć przerodziła się w zakochanie, o czym opowiedzieli w jednym z wywiadów z serwisem Viva.