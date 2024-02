Piotr Mróz i jego ukochana Agnieszka Wasilewska oczarowali wszystkich! Tak wyglądały Walentynki z gwiazdami!

Lubię pomagać i wspierać. Teraz mamy wyjątkowy czas miłości, więc nie można nikomu odmawiać. Uważam, że najważniejszą wartością, jaką mamy, jest czas. Jeśli ja mogę komuś go ofiarować, to nie mogę nic już więcej zrobić. Staram się zawsze służyć pomocą. Jeśli chodzi o akcje charytatywne, to zawsze mówię głośne „tak”! Na gwiazdorskich walentynkach pokazaliśmy, że walentynki to nie tylko miłość między mężczyzną a kobietą, ale także między przyjaciółmi, rodzeństwem czy matki z córką. Podkreślamy, że miłość jest wszędzie i powinna być przez cały rok, a nie tylko od święta. Kochajmy się wszyscy - powiedziała prezenterka Eliza Gwiazda, która wraz z Kamilem Lemieszewskim poprowadziła gwiazdorski pokaz walentynkowy.