Piotr Polk ma przepiękną żonę! Dlaczego aktor przez 3 lata ukrywał swoje małżeństwo? Redakcja Telemagazyn

Życie uczuciowe Piotra Polka nie było usłane różami. Wygląda jednak na to, że aktor, który ma na swoim koncie już dwa rozwody, w końcu znalazł szczęście. Już od 9 lat jest on szczęśliwym mężem Joanny Gajewskiej. Co wiadomo na temat trzeciej żony aktora? Dlaczego para aż przez trzy lata ukrywała fakt, że jest już po ślubie?