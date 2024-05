Pogrzeb Jana A.P. Kaczmarka. Rodzina i przyjaciele pożegnali wielkiego artystę

Ostatnie pożegnanie Jana A.P. Kaczmarka

Kim był Jan A.P. Kaczmarek?

Po długiej i ciężkiej chorobie zmarł mój mąż Jan A.P Kaczmarek. Do końca był wojownikiem ufającym, że wyzdrowieje i będzie dzielił się swoją twórczością z nami. Czuwałam przy nim do końca. Zmarł otoczony miłością. Wartością, w którą wierzył najmocniej - napisała żona muzyka Aleksandra Twardowska-Kaczmarek.

Przypomnijmy, że na początku ubiegłego roku rodzina artysty zwróciła się z prośbą do mediów i ludzi dobrej woli o wsparcie. Okazało się, że A.P. Kaczmarek zmaga się z MSA, jedną z najpoważniejszych i szybko postępujących chorób neurologicznych. Niestety nie ma na nią lekarstwa. Artysta stworzył muzykę do ponad 70 filmów fabularnych, dokumentalnych, a także spektakli teatralnych, w Polsce i USA. W 2005 został laureatem Oscara za muzykę do filmu „Marzyciel”.

