Polska edycja „Twoja twarz brzmi znajomo” w ogniu krytyki. Kuba Szmajkowski znowu wszystkich rozzłości swoim występem?

Rasizm w „Twoja twarz brzmi znajomo”?

„Twoja twarz brzmi znajomo” to program, którego przedstawiać już nie trzeba. Show emitowany jest od 2014 roku na antenie telewizji Polsat i obecnie możemy oglądać jego 19. edycję. Chociaż zasady programu wydają się jasne i klarowne, to wygląda na to, że niektórych odbiorców zdecydowanie przerastają.

Ideą programu jest jak najwierniejsze odwzorowanie występu danego artysty przez uczestnika „TTBZ”. Niejednokrotnie gwiazdy show musiały na scenie mierzyć się z kompozycjami afroamerykańskich twórców, do których byli upodabniani. W większości były to naprawdę fenomenalne wykonania, które następnie szły w świat, a co za tym idzie, zaczęły żyć własnym życiem. I tutaj zaczyna się problem, bowiem autorzy programu „Twoja twarz brzmi znajomo” już nie raz musieli mierzyć się z oskarżeniami o rasizm. Chodzi oczywiście o tak zwany blackface, który w zachodniej kulturze ma być obraźliwy wobec osób o ciemnym kolorze skóry. Tyle tylko, że w „TTBZ” nikt nie maluje sobie twarzy, aby ośmieszać ciemnoskórych, a gwiazdy programu zakładają na siebie mozolnie przygotowywane przez charakteryzatorów maski, dzięki którym upodabniają się do największych artystów na świecie i oddają im hołd. Niestety, nie wszyscy to rozumieją bądź zrozumieć nie chcą.