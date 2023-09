„Twoja twarz brzmi znajomo 19” odcinek 2. Kuba Szmajkowski zdeklasował wszystkich jako Kendrick Lamar! Wygrał odcinek!

„Twoja twarz brzmi znajomo 19” odcinek 2. - co się wydarzyło?

Pierwszy występ przypadł w udziale Marcinowi Jauszkiewiczowi, który wykazał się dużym dystansem do siebie, biorąc udział w totalnie pokręconym występie jednej z bardziej dynamicznych kapel, jaką jest Red Hot Chili Peppers. Wyskoczył na scenę z nagim torsem i rytmicznie zaśpiewał utwór „Can’t Stop”. Co na to Paweł Domagała?

Jestem zachwycony, bardzo mi się podobało. I też doceniam to, że miałeś tak dużo rzeczy do ogarnięcia. Ja bym tego nie ogarnął. I jeszcze w życiu bym się nie odważył bez koszulki.

Jakub Gąsowski wylosował piosenkę „Eyes Closed” Eda Sheerana. Największą jego obawą w wykonaniu tego utworu był oddech, czyli to, na co szczególną uwagę zawsze zwraca Małgorzata Walewska. Czy tym razem to wychwyci?