Poznajcie bohaterów jubileuszowej edycji „Rolnik szuka żony”! Kto z nich ma szansę na miłość jak z bajki?

„Rolnik szuka żony 10” już jesienią 2023 r.

W tym roku Telewizja Polska wyemituje jubileuszową serię „Rolnik szuka żony”. W Wielkanoc (9.04) widzowie mieli szansę poznać przyszłych uczestników w zerowym odcinku „Rolnika”. Oczywiście to, kogo finalnie zobaczymy jesienią w programie, zależy od osób, które będą wysyłać listy, Wiadomo, że finałowa piątka bohaterów zostanie wybrana na podstawie liczby nadesłanych wiadomości.

„Rolnik szuka żony” to światowy fenomen, który zawładnął serca widzów w Polsce. Już jesienią program powraca z 10. edycją! Kto tym razem odnajdzie miłość i szczęście pod okiem Marty Manowskiej?

Oto uczestnicy 10. edycji „Rolnik szuka żony”. Kim są i jak poznać ich bliżej?

Waldemar przejął gospodarstwo po rodzicach. Prywatnie jest wielkim fanem Terminatora, a w domu ma własną salę kinową! Waldemar był już w małżeństwie, z którego ma 7-letniego syna. -Chciałbym jeszcze mieć dzieci - wyznał. Kolejnym uczestnikiem jubileuszowej edycji jest Adam . Rolnik hoduje krowy, w wolnych chwilach uwielbia majsterkować. Szuka kobiety "z pazurem". -Szczupła, wiek od 23 do 31 lat, brunetka czy blondynka - to nie ma znaczenia, chciałbym być kochany - wyznał.

Następnie poznaliśmy Annę , która jest typem romantyczki. Na co dzień zajmuje się uprawą pomidorów i ogórków szklarniowych. -Wszystko już mam w życiu, potrzebuje tylko dopełnienia, mężczyzny - wyznała rolniczka. Anna szuka spokojnej, ułożonej osoby, na której będzie mogła polegać. -W miłości trzeba się bardzo lubić, dobrze, żeby kochał zwierzęta - dodała. Rolniczka jest po ślubie cywilnym. Była mężatką przez 5 lat.

Kolejnym kandydatem na uczestnika 10. edycji „Rolnik szuka żony” jest 40-letni Mariusz . -Synowa to ma być ludzka, życiowa, żeby miała prawo jazdy, samochód to jej kupie - powiedziała mama Mariusza. Mężczyzna jest bardzo wesoły i pracowity - uwielbia żartować. Rolnik nie szuka młodej i chudej kobiety.

Mariusz nie ukrywa, że lubi dobrze zjeść więc umiejętność gotowania będzie mile widziana. Wie, że w życiu nie ma ideałów, sam nie jest idealny i nie spodziewa się tego od swojej partnerki, oczekuje natomiast szczerości, szacunku do siebie, rodziny i pracy.

Agnieszka już jako mała dziewczynka marzyła o założeniu hodowli koni. Od 17 lat prowadzi stajnię, ośrodek jeździecki, hotel i restaurację. Agnieszka szuka wysokiego, szerokiego w barach mężczyzny w wieku od 35 do 50 lat, z uporządkowanym życiem zawodowym, poczuciem humoru, dystansem do siebie i cierpliwością do niej. -Nie szuka pracownika, tylko partnera na życie - dodała.