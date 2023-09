Program telewizyjny na niedzielę, 01.10.2023. Co warto obejrzeć w niedzielę, 01.10.2023 w TV?

Program tv na niedzielę, 01.10.2023 r.:

Na spokojnej i pełnej uroku egzotycznej wyspie mieszka szczęśliwe stado kolorowych ptaków, które nie potrafią latać. W rajskiej przestrzeni nie brakuje ptasich outsiderów. Zaliczają się do nich m.in. porywczy Red, szybki jak wiatr Chuck i wybuchowy Bomba. Pewnego dnia idyllę mieszkańców wyspy przerywa przyjazd tajemniczych zielonych świnek.

„Angry Birds” – Super Polsat, godz. 20:00

Zainspirowany ofiarnym czynem Supermana Bruce Wayne, który odzyskał wiarę w ludzkość, prosi swojego nowego sprzymierzeńca, Dianę Prince, o pomoc w pokonaniu nowego, potężnego wroga. Nie tracąc czasu, Batman i Wonder Woman starają się przekonać do współpracy grupę metaludzi, która ma stanąć do walki z nowym zagrożeniem. Jednak mimo utworzenia jedynej w swoim rodzaju ligi superbohaterów może być już za późno na uratowanie ludzkości przed niebezpieczeństwem.

„Liga sprawiedliwości” – TVN 7, godz. 20:00