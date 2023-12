Program telewizyjny na niedzielę 31.12.2023 i poniedziałek 1.01.2024. Co oglądać w sylwestrową noc i w Nowym Roku?

Czworo nurków marzy o odnalezieniu zatopionego statku ze skarbem wartym miliony dolarów. Kiedy w końcu natrafiają na wrak legendarnej jednostki, ich radość nie trwa długo. Okazuje się bowiem, że tuż obok znajduje się zatopiony samolot z toną kokainy na pokładzie. Od tej chwili życie bohaterów nabiera szaleńczego tempa, gdyż o odkryciu dowiaduje się grupa bezwzględnych przestępców, którzy roszczą sobie do niego prawa. „Błękitna głębia” – TV 4, godz. 20:00

Czwarta odsłona lubianej przez widzów komedii. Losy bohaterów ponownie splatają się w przeddzień Bożego Narodzenia, a nowe osoby wprowadzają w ich życie sporo zamieszania. W magicznym czasie świąt wszystko może się zdarzyć - nieoczekiwane zauroczenie, przerwane zaręczyny czy nieplanowane spotkanie. Różne wydarzenia sprawią, że bohaterowie na nowo będą musieli zdefiniować, czym jest dla nich miłość. „Listy do M. IV” – TVN, godz. 20:00

Lata po okresie transformacji ustrojowej w Polsce to trudny czas dla wielu ludzi na wsi, którzy osładzają beznadzieję wzmocnionym winem owocowym. Tomasz Adamczyk to 50-letni przedsiębiorca, który zamierza porzucić firmę z branży alkoholowej i poświęcić się pasji, którą jest filozofia. Jego wspólnik nie jest zadowolony z nadchodzącej zmiany. Tomasz ma wypadek i zostaje wzięty jako zakładnik przez rozgoryczonych mieszkańców.

„Pieniądze to nie wszystko” – TVN 7, godz. 20:00

Przywódca organizacji zrzeszającej profesjonalnych morderców, Bill, próbuje zabić młodą kobietę, która ma wziąć ślub w kaplicy w El Paso. Kula wycelowana w bohaterkę chybia. Dziewczyna zapada w śpiączkę. Giną wszyscy jej najbliżsi i narzeczony. Po latach Czarna Mamba budzi się i pragnie zemsty.

„Kill Bill” – TV Puls, godz. 20:00