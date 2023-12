Przemysław „Sequento” Skulski opowiedział nam o „Warsaw Shore 19”. Dlaczego rozstał się z Mileną Łaszek? Kiedy kolejna walka na Clout MMA?

„Warsaw Shore” to prawdziwy fenomen

„Warsaw Shore - Ekipa z Warszawy” to prawdziwy fenomen. Emitowany przez MTV Polska program śmiało można nazwać kultowym, w końcu jest emitowany nieprzerwalnie od 10 lat, co jest wręcz rekordowym wynikiem jeżeli chodzi o reality show.

Kim jest Przemysław „Sequento” Skulski?

Jedną z gwiazd ostatnich sezonów „Warsaw Shore” jest Przemysław „Sequento” Skulski, który dołączył do ekipy w 17. sezonie. „Sequento” to 28-latek z Kostrzyna nad Odrą, który od siedmiu lat jest związany z Hamburgiem, gdzie skutecznie prowadzi własną firmę zajmującą się pracami wykończeniowymi. Oprócz pracy, uwielbia spędzać czas na siłowni, interesuje się samochodami i nie odmawia sobie udziału w imprezach! Obecnie próbuje swoich sił także w MMA, mając podpisany kontrakt z federacją Clout MMA.

Dlaczego Milena i „Sequento” się rozstali?

Gdy „Sequento” pojawił się w 17. sezonie „Warsaw Shore” to w oko od razu wpadła mu piękna Milena Łaszek, którą natychmiastowo zaczął podrywać. Finalnie stali się parą i razem celebrowali swoją miłość w 18. sezonie programu. Niestety, to co dobre, szybko się kończy i seans 19. sezonu „Warsaw Shore” to dla widzów zapis ciągłych kłótni Mileny i Przemka, którzy ewidentnie nie mogli już znaleźć wspólnego języka i widać było, że między nimi jest wiele żalu oraz niewyjaśnionych spraw.

Gdy wchodziliśmy do sezonu, to się rozstaliśmy. Weszliśmy do programu jako single. Nie jesteśmy razem. Wiadomo, to są nasze takie sprawy, więc nie będę gadał, co się stało, ale ogólnie z mojej winy się rozstaliśmy. (...) Już nie mamy kontaktu ze sobą.

Co jeszcze zdradził nam „Sequento”? Kiedy możemy spodziewać się go ponownie na Clout MMA? Jak wspomina swoją podróż do Nowego Jorku i kogo pozdrawia? Sprawdźcie!