Angelika Kramer szukała miłości w „Love Island”. Teraz biega na golasa w „Warsaw Shore 19”!

Angelika Kramer gwiazdą „Warsaw Shore”

„Warsaw Shore - Ekipa z Warszawy” to program, którego przedstawiać nikomu nie trzeba. Nic dziwnego, bowiem kultowe show na antenie MTV Polska nadawane jest już od 10 lat! Właściwie co sezon, zmienia się skład osoby ekipy, co pozwala wprowadzić do programu ogromną dawkę świeżości. Jedną z nowych uczestniczek programu jest piękna Angelika Kramer, dla której „Warsaw Shore 19” jest dopiero drugim sezonem, jednak doskonale się odnalazła w programie!