„Przyjaciółki” odcinek 255. Inga traci wszystko, Zuza walczy o życie, a Patrycję znów nawiedzają demony! Mocny początek sezonu! [NOWY SEZON]

„Przyjaciółki" odcinek 255. już w czwartek 7.09.2023 o godzinie 21:10 w Polsat!

Co wydarzy się w pierwszym odcinku nowego sezonu „Przyjaciółek”?

Anka i Paweł zajmują się tymczasowo Oliwierem podczas wyjazdu Julki i Antka. Anka dalej prowadzi swój program. Natomiast Inga została sama, bo Łukasz wyjechał z Nisą do Kanady. Indze go nie brakuje. Robert wpędził się w długi, komornik zajmuje nail bar Ingi. Inga postanawia sprzedać salon i zacząć nowy biznes. Natomiast Patrycja przygotowuje się do swojej pierwszej wystawy fotograficznej. Dalej zmaga się z uciążliwymi myślami na temat jedzenia. Tymczasem Zuza ma nawrót raka, ukrywa to przed przyjaciółkami. Natomiast Marta odzyskała Bruna, obecnie pracuje przy remontach w Paryżu.