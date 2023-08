„Pierwsza miłość” odcinki 3641 - 3650. Kinga umiera na oczach bliskich. Nowotwór nie ma dla niej litości [STRESZCZENIA ODCINKÓW] Karol Gawryś

W najnowszych powakacyjnych odcinkach „Pierwszej miłości” dojdzie do wielu dramatycznych wydarzeń. Choroba nowotworowa Kingi postępuje w zastraszającym tempie. Zrozpaczona kobieta zdaje się być już pogodzona ze swoim losem i chce spędzić z rodziną jak najprzyjemniej czas, póki go jeszcze ma. Sprawdźcie, co się wydarzy w nowych odcinkach „Pierwszej miłości”.