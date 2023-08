„Pierwsza miłość” po wakacjach 2023. Roman umrze tuż po swoim ślubie!? W Wadlewie dojdzie do kolejnej tragedii!

Roman umrze tuż po swoim ślubie!?

Wszystko wskazuje na to, że w najnowszych odcinkach „Pierwszej miłości” scenarzyści zafundują telewidzom prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Tuż po wakacjach w Wadlewie dojdzie do długo wyczekiwanego ślubu Celiny i Romana. Choć Roman i Celina od początku czuli do siebie miętę, to rozwój ich relacji zbiegł się z wieloma niesprzyjającymi okolicznościami. Warto tutaj przypomnieć choćby fakt, że pierwsze oświadczyny Romana zostały odrzucone przez Celinę, gdyż Wadlewianka nie chciała budować swojego szczęścia w czasie, gdy całe Wadlewo wciąż miało w pamięci pogrzeb Marcina, który zmarł po pożarze w domu Celiny. Na szczęście Emilce udało się przekonać Celinę do tego, aby zdecydowała się wyjść za Romana i od tego momentu całe Wadlewo żyje zbliżającą się wielkimi krokami uroczystością.