„Pierwsza miłość”. Tak wyglądał ślub Celiny i Romana! Lech Dyblik i Grażyna Zielińska to para jak z obrazka!

Tak wyglądał ślub Celiny i Romana w „Pierwszej miłości”

Ceremonia zaślubin Celiny i Romana odbyła się w kościele w Wadlewie, a udzielił jej sam proboszcz w osobie Włodzimierza Matuszaka. Zaszczyt świadkowania przypadł w udziale sołtysowi Wadlewa, Marianowi Śmiałkowi (Paweł Okoński)oraz Ewelinie Kłosek (Magdalena Górska), córce Pana Młodego. Na uroczystości ślubne i weselisko przybyli niemal wszyscy mieszkańcy Wadlewa i okolic, m.in.: żona sołtysa Emilia Śmiałek (Anna Ilczuk), wójt Kazimierz Wąs (Piotr Cyrwus), Bartek Miedzianowski (Rafał Kwietniewski), gospodyni na plebanii Karolina Kazanowa (Elżbieta Romanowska)i jej mąż Seweryn Krojewicz(Mirosław Kropielnicki), przyjaciel Pana Młodego, Zenon Łazanek (Marek Pyś), Melisa (Aleksandra Szwed). Szczęśliwa Panna Młoda kroczyła do ołtarza w białej sukni z koronkową narzutką oraz toczku z woalką. Pan Młody natomiast w granatowym garniturze w kratę i w bordowej muszce. Było radośnie i elegancko. Fani „Pierwszej miłości” już od dawna czekali na taki happy end.

Pomyśleć, że o mały włos do ślubu by nie doszło. Celina, załamana po pożarze, którzy pochłonął jej dom, początkowo odrzuciła bowiem oświadczyny Romana. Na szczęście zmieniła zdanie i jeszcze przed wakacjami w serialu rozpoczęły się przygotowania do ślubu i wesela.