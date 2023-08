„Pierwsza miłość”. Kacper zginie w strzelaninie! Nowaczyk zasłonił Marysię własnym ciałem! [STRESZCZENIA ODCINKÓW]

„Pierwsza miłość” - co się wydarzy w powakacyjnych odcinkach?

Serial „Pierwsza miłość” już od 4 września ponownie na antenie Polsatu. Pojawiają się nowi bohaterowie, a wraz z nimi ciekawe i emocjonujące wątki. Do serialu powraca Patryk Pniewski. To jednak nie wszystko! Do obsady dołączają: Łukasz Garlicki, Dominika Skoczylas, Jowita Budnik, Patryk Cebulski i Jakub Zdrójkowski. Na dobry początek sezonu czeka nas wyczekiwany ślub Celiny i Romana. Później będzie już tylko więcej emocji: sensacja, zemsta, pierwsza miłość, jeszcze więcej miłości oraz rozstania i powroty. Nowe odcinki od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00.