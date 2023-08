„Pierwsza miłość” odcinki 3651 - 3655. Szalona Ewelina więzi i torturuje Melisę! Sytuacja staje się beznadziejna [STRESZCZENIA ODCINKÓW] Karol Gawryś

W najnowszych powakacyjnych odcinkach „Pierwszej miłości” dojdzie do wielu dramatycznych wydarzeń. Ewelina, która nie może znieść uczucia jakie łączy Bartka i Emilkę postanawia uprowadzić Melisę. Ma to jej pomóc w pozbyciu się jej największej rywalki z Wadlewa. Czy jej plan się powiedzie? Sprawdźcie, co się wydarzy w nowych odcinkach „Pierwszej miłości”!