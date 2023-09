„Pierwsza miłość” odcinki 3656 - 3660. Bartek i Roman walczą o życie w szpitalu! Ewelina próbowała ich zabić?! [STRESZCZENIA ODCINKÓW]

„Pierwsza miłość” - co się wydarzy w najnowszych odcinkach?

Już niebawem czekać będą na nas kolejne emocjonujące odcinki „Pierwszej miłości”. Co tym razem wydarzy się w serialu? W Wadlewie dojdzie do kolejnych tragicznych wydarzeń. Bartek i Roman wezmą udział w potwornym wypadku samochodowym, na skutek którego obaj w ciężkim stanie trafią do szpitala.

Okazuje się, że za wszystkim stała Ewelina, która próbowała zemścić się na Bartku za to, że ten postanowił się rozstać z nią, aby związać się z Emilką. Ewelina jest przerażona do czego doprowadziła jej chorobliwa chęć zemsty na Bartku. Emilka nie może uwierzyć w to co się wydarzyło, zwłaszcza, że nie zdążyła jeszcze powiedzieć Bartkowi prawdy o wynikach badań. Wygląda na to, że może być z nim w ciąży!