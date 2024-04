Rafał Bierówka z „Love Island. Wyspa miłości 9” baluje z piękną aktorką! Co z Asią?

Kim są Rafał i Asia z „Love Island”?

Rafał Bierówka i Asia Baziak zdobyli olbrzymią sympatię widzów w programie „Love Island. Wyspa miłości 9”. Wielu widzów uważało, że to właśnie Góral i Asia są tam najprawdziwsi i najbardziej lojalni, więc nic dziwnego, że wiele osób się zdziwiło, gdy okazało się, że ta para zajęła dopiero 3. miejsce w finale. Może Rafał i Asia nie wygrali pieniędzy, ale wygrali siebie.

Rafał ma 31 lat i do tej pory na co dzień pracował w Danii, jednak teraz zamierza na stałe wrócić do Polski. Pochodzi z Nowego Targu. Jest technikiem weterynarii oraz logistykiem. Uważa siebie za szczerego i zabawnego. Kocha podróżować. Z kolei Asia ma 24 lata i pochodzi z Zielonej Góry. Jej zawód to content creator. Dba o rozwój duchowy. Uwielbia medytacje, które ją wyciszają i pozwalają znaleźć równowagę, a także zajrzeć w głąb siebie. Z domu wyniosła szacunek do drugiego człowieka. Chce stworzyć swoją rodzinę, silną, trwałą, bo czuje, że to da jej szczęście i spokój. Jest poukładana ze swoimi zasadami, do bólu szczera, moralna i lojalna.